BDI - Mehr Unabhängigkeit auf Chipmarkt nur mit staatlicher Förderung

Berlin (Reuters) - Eine stärkere Unabhängigkeit auf dem Chipmarkt wird nach Einschätzung des Industrieverbands BDI nur mit staatlichen Zuwendungen auf europäischer Ebene gelingen.

"Die gezielte Förderung von Schlüsseltechnologien ist unverzichtbar", heißt es in einem am Montag veröffentlichten BDI-Papier. Die Bundesregierung habe die strategische Bedeutung des Themas erkannt. Erfolg verspreche allerdings nur ein europaweites Handeln. Hier habe die EU-Kommission bereits eine ambitionierte Zielmarke gesetzt: "Der weltweite Produktionsanteil an Halbleitern soll in Europa bis 2030 verdoppelt werden, um dann einen globalen Produktionsanteil von 20 Prozent zu erreichen."

Diese werde nur erreicht durch staatlich angestoßene Investitionen von Unternehmen. Hier müsse das aktuelle EU-Projekt zur Förderung von Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien vorangetrieben werden. Das dürfe jedoch nicht zu einem stärkeren Protektionismus führen. "Kein einzelner Staat und keine einzelne Region ist derzeit autonom bei der Halbleiterproduktion", so der BDI, obwohl 75 Prozent der Kapazitäten aus Südostasien stammen. China, Südkorea und Taiwan dominierten den Markt nicht alleine.