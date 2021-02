BDI warnt vor Impfgipfel - Produktion lässt sich nicht so schnell hochfahren

Berlin (Reuters) - Der Industrieverband BDI warnt vor dem Impfgipfel vor überzogenen Erwartungen.

Bund und Länder sollten keine falsche Hoffnung wecken, man könne die Impfstoffproduktion in Deutschland binnen weniger Wochen dramatisch steigern, sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Montag. "Ein signifikanter Produktionsausbau ist so komplex und zeitaufwendig, dass mit keiner weiteren Beschleunigung der Impfstoffauslieferung zu rechnen ist."

Die Pharmaindustrie habe in Rekordzeit mehrere Impfstoffe entwickelt, ergänzte der frühere Siemens-Manager. "Die Unternehmen wissen um ihre gesellschaftliche Verantwortung und arbeiten konsequent daran, die Kapazitäten weiter zu steigern." Dringend nötig sei vielmehr eine bessere Koordination zwischen Bund und Ländern. "Das uneinheitliche Impf- und Logistikmanagement sorgt bereits bei den gerade anlaufenden Impfungen mit den derzeit verfügbaren Mengen für Verunsicherung. Mit größeren Impfmengen und mehr zu impfenden Personen nehmen die Anforderungen an Abläufe und Logistik zu."

Beim Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel mit Vertretern der Industrie wollen die Bundesländer am Montag mehr Klarheit bekommen, wann mit wie viel Impfstoff zu rechnen ist.