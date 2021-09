Be-REIT für die kommende Dividenden-Herbst-Saison? 1 Aktie mit 5,3 % Dividendenrendite, die jetzt einen Blick verdient hat

Bist du be-REIT für die kommende Dividendensaison im Herbst? Falls du gerade etwas verwundert bist: Viele Real Estate Investment Trusts zahlen vierteljährlich ihre Ausschüttungen an die Investoren aus. Und das mit einem Ex-Dividenden-Datum zum Ende eines jeweiligen Quartals.

Insofern ist der Wortwitz um den REIT bewusst und gewollt gewesen. Denn heute soll es um eine spannende Top-Aktie mit ca. 5,3 % Dividendenrendite gehen, die im Vorfeld noch interessant sein könnte.

Be-REIT, Dividende im Herbst zu kassieren?

Falls du dich noch nicht be-REIT fühlst, um eine Dividende im Herbst zu kassieren, könnte W. P. Carey eine attraktive Wahl sein. Vielleicht auch mit dem Blick darauf, dass man als Investor dort jede Menge Dividende bekommt. Und das sogar auf einer sehr, sehr zuverlässigen Basis.

W. P. Carey, der US-amerikanische REIT, zahlt inzwischen schließlich 1,05 US-Dollar Dividende an die Investoren aus. Ich lehne mich einfach mal weit aus dem Fenster und glaube, dass es bis zum Ex-Dividenden-Tag Ende September 1,052 US-Dollar sein könnten. Zumindest die bisherige Historie ist ein sehr solider Indikator dafür. Gemessen an den aktuellen Aktienkursen liegt die Dividendenrendite bei ca. 5,3 %.

Damit könntest du zumindest be-REIT-er für die kommende Dividendensaison im Herbst sein. Allerdings dürfen wir natürlich nicht die folgenden Quartale und Jahre vergessen. Mit Blick auf die Vergangenheit können wir sagen: Eine Historie von 23 Jahren mit ständigen, mindestens jährlichen Erhöhungen der Ausschüttungssumme je Aktie dürfte ein solider Indikator sein. Aber auch in Zukunft gibt es jede Menge Gründe, wieder zuversichtlich zu sein.

W. P. Carey kam im letzten Quartal auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,27 US-Dollar je Aktie. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet das Management mit einem Wert in Höhe von 4,94 bis 5,02 US-Dollar für das laufende Geschäftsjahr. Entsprechend beläuft sich das Ausschüttungsverhältnis des REIT auf eine Spanne zwischen 82,6 bis 85 %. Je nachdem, welchen dieser Werte man jetzt in den Fokus rückt.

Eine interessante Dividendenaktie mit hoher Rendite

W. P. Carey könnte ein Kandidat sein, mit dem du be-REIT für die kommende Dividendensaison im Herbst bist. Oder: Wenn zumindest viele Real Estate Investment Trusts mit Quartalsdividenden ihre Ausschüttungen zahlbar machen. Die Ausschüttungsrendite ist hoch, die Historie zuverlässig und die derzeitige Basis sehr nachhaltig.

Ich jedenfalls schaue mir diese Aktie erneut an. Vielleicht bin ich ja ebenfalls noch nicht bereit für das Herbstquartal, was meine Dividenden angeht. Oder: Könnte noch be-REIT-er werden.

Der Artikel Be-REIT für die kommende Dividenden-Herbst-Saison? 1 Aktie mit 5,3 % Dividendenrendite, die jetzt einen Blick verdient hat ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

