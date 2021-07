Beamter des brasilianischen Gesundheitsministeriums festgenommen

(Ergänzt Wort "festgenommen" in Überschrift)

Brasilia (Reuters) - In Brasilien ist der ehemalige Direktor für Logistik im Gesundheitsministerium, Roberto Dias, auf Anweisung eines Senators von der Polizei verhaftet worden.

Die Festnahme folgte auf Anordnung von Senator Omar Aziz, weil Dias in seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss des Senats (CPI) gelogen haben soll. "Jemanden zu verhaften ist keine leichte Entscheidung. Aber ich kann nicht zulassen, dass die CPI zu einer Lachnummer wird. Wir haben mehr als 527.000 Tote in dieser Pandemie. Und die Leute machen Geschäfte mit Impfstoffen. Die Kommission sucht nach Gerechtigkeit für Brasilien", schrieb Senator Aziz auf Twitter. Das Gremium des Senats, das die Untersuchung über den Umgang der Regierung mit der Krise durchführt, hat die Befugnis, Verhaftungen durchführen zu lassen. Roberto Dias wurde bereits vergangene Woche aus seinem Amt entlassen. Er steht in Verdacht bei der Beschaffung des indischen Impfstoffs Covaxin nach Schmiergeld gefragt zu haben.

Brasiliens Oberster Gerichtshof hatte am vergangenen Freitag Ermittlungen gegen Präsident Jair Bolsonaro zugelassen, die im Zusammenhang mit mutmaßlicher Korruption bei einem Impfstoffvertrag stehen. Laut Staatsanwaltschaft soll Bolsonaro bei der Beschaffung eines indischen Impfstoffes seine Amtspflichten verletzt haben. Ein Untersuchungsausschuss des Senats hat den Verdacht erhoben, dass der Impfstoff überteuert und dass Korruption im Spiel gewesen sei. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe setzte die Regierung den Vertrag aus. Bolsonaro bestreitet jedes Fehlverhalten.