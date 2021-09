Bechtle: Abstufung durch Bankhaus Metzler nimmt Rekordjagd den Wind aus den Segeln

Die Papiere von Bechtle haben ihre Rekordjagd am Mittwoch erneut abgebrochen. Mit einem Minus von 4,7 Prozent auf 63,98 Euro waren die Anteilsscheine des IT-Dienstleisters schwächster MDax -Wert, nachdem sie tags zuvor nach einer Kaufempfehlung mit 67,88 Euro noch einen neuen Höchststand erreicht hatten.

Der UBS-Experte hatte sie am Dienstag mit einem Kursziel von 71 Euro empfohlen. Nun nahm der Analyst Holger Schmidt vom Bankhaus Metzler mit einer Abstufung wieder Wind aus den Segeln. Er liegt mit seinem Kursziel von 62 Euro unter dem aktuellen Xetra-Niveau und votiert mit „Halten“. Die Nachfrage nach Hardware und IT-Services bleibe zwar hoch, anhaltender Stau in den globalen Lieferketten limitierten jedoch die Kapazitäten, so Schmidt. Er sieht Belastung für das Wachstum des zweiten Halbjahrs und auch noch in den ersten sechs Monaten 2022. Damit bestehe das Risiko, dass Bechtle den Erwartungen nicht gerecht werde.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

