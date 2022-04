Bechtle AG: Starke vorläufige Zahlen im ersten Quartal

Werbung

Organisches Wachstum, Übernahmen und strategische Partnerschaften

Der in Neckarsulm ansässige IT-Dienstleister Bechtle gehört mit seinen 12.880 Mitarbeitern zu den führenden Systemhäusern in Europa. Das Unternehmen kann seit der Gründung beständig wachsen. Dieses Wachstum wird sowohl organisch als auch durch Übernahmen erzielt. Mehr als 100 Übernahmen hat das Unternehmen bereits getätigt. Im Jahr 1996 gründete Bechtle dann seine erste Auslandsgesellschaft und ist seitdem stetig gewachsen, sodass das Unternehmen heute europaweit in 14 Ländern präsent ist. Seit 2004 ist Bechtle zudem dank der IT-Allianz mit zehn starken Partnern sogar auf allen Kontinenten vertreten. Die 2014 von Bechtle initiierte Global IT Alliance (GITA) hatte im vergangenen Jahr mit Dynacons Systems & Solutions ihr Netzwerk um einen neuen Partner in Indien erweitert. Kürzlich verstärkte sich das Netzwerk mit dem börsennotierten IT-Dienstleister Connection in den USA. Damit kehrt ein Gründungsmitglied wieder in den Verbund zurück. Es unterstützt kleine und mittlere Unternehmen, ebenso wie Enterprise-Kunden und öffentliche Verwaltungen. Die Rückkehr ist sehr positiv, da Bechtle das organische Wachstum durch eine breitere Kundenansprache sowie durch die weitere Internationalisierung des Geschäfts fördern will. Zudem sollen Einflüsse aus branchenbezogenen Konjunkturverläufen und speziellen investiven Rahmenbedingungen durch künftige Akquisitionen im Systemhausgeschäft auch außerhalb der DACH-Region abgefedert werden.

Über viele Jahre hinweg beständiges Wachstum

Bechtle will mit seinen über 40.000 Hard- und Softwareprodukten, sowie den mittlerweile rund 70.000 Kunden, weiterhin an die hohen Wachstumsraten der vergangenen Jahre anknüpfen. So konnte Bechtle in den letzten fünf Jahren beim Umsatz um durchschnittlich über 11 Prozent pro Jahr zulegen. Beim Gewinn je Aktie betrug das jährliche Wachstum sogar über 17 Prozent. Der Aktienkurs konnte in dieser Zeit um rund 140 Prozent zulegen. Bis zum Hoch im November letzten Jahres bei knapp 70 Euro war der Kurszuwachs noch deutlich größer. Seither ging es mit der Aktie rund 35 Prozent bergab. Jetzt wird es Zeit für einen Rebound, denn die digitale Transformation hat sich in den vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Pandemie nochmals deutlich beschleunigt. Ein Ende der hohen Nachfrage ist nicht in Sicht. Die Ausgaben der Unternehmen für IT-Sicherheit und Cloudtechnologien sollen laut Experten hoch bleiben. Punkten will Bechtle im öffentlichen Sektor: Dort hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren gut positioniert und erzielt mit öffentlichen Auftraggebern rund 37 % des Geschäftsvolumens. Der Vorteil: Unternehmen sind bei der Digitalisierung häufig schon weiter als öffentliche Einrichtungen. Hier ist Bechtle durch langjährige Präsenz etabliert, was für potenzielle Wettbewerber eine hohe Markteintrittsbarriere darstellt. Mit Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, hat die Bundesregierung seit diesem Jahr erstmals einen Digitalminister. Dieser sieht in der Digitalisierung einen „Booster“ für die Wirtschaft. Bechtle sollte dies mittelfristig in die Karten spielen.

Überraschend starkes Ergebnis im ersten Quartal knüpft an bisherige Erfolge an

Bechtle überraschte am 27. April mit seinem vorläufigen Ergebnis zum ersten Quartal. Die Erlöse konnten um 7 Prozent auf 1,379 Mrd. Euro zulegen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) legte um 19 Prozent auf 73 Mio. Euro zu. Der vom Unternehmen erhobene Konsens der Analysten lag lediglich bei 64 Mio. Euro. Die Zahlen sind vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass Bechtle bei Hardware mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hat und die ersten Monate des Jahres bei IT-Dienstleistern nicht zur saisonal stärksten Periode gehörten. Bechtle ist ein Qualitätsunternehmen mit stabilem Wachstum und ist de facto schuldenfrei. Die Bewertung ist mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr von 22 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 attraktiv. Die Aktie könnte nach den vorläufigen Zahlen wieder in eine Aufwärtsbewegung übergehen und einen erneuten Rebound-Versuch starten.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf die Bechtle AG

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Bechtle AG stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 35,9321 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 35,9321 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Bechtle AG hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Stand: 28.04.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion