BECHTLE - Aktie trotz guter Zahlen unter Druck

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 148,800 € (XETRA)

Das im TecDAX gelistete Unternehmen kam am Montag mit Quartalszahlen und diese konnten sich durchaus sehen lassen:

Bechtle: Überdurchschnittliches Ergebniswachstum im 3. Quartal; Umsatz lag von Juli bis September bei etwa €1,37 Mrd (VJ: +7 %), Ebit über €70 Mio (VJ: €57 Mio), Ebit-Marge liegt voraussichtlich bei über 5 %. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Wie ist das Chartbild einzustufen?

Das in der jüngsten Betrachtung von Anfang August präferierte Abwärtsszenario trat erst mit einiger Verspätung ein, nimmt aber in den vergangenen Handelstagen zunehmend an Fahrt auf. Nach den Zahlen findet die Aktie heute in einem bislang sehr schwachen Marktumfeld erst am EMA200 im Tageschart Unterstützung. Hier könnte sich die Aktie in den kommenden Tagen zunächst stabilisieren.

Sollte dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt dem jüngsten bärischen Momentum nicht standhalten können, wäre ein direkter Durchmarsch Richtung 135 bis 140 EUR einzuplanen. Unterhalb von 170 EUR kommt die Aktie aus technischer Sicht nicht für die Longseite in Frage, hier dominieren vorerst weiter die Abwärtsrisiken.

Unabhängig, sicher und auf Wunsch bei mehreren Brokern gleichzeitig traden. Funktioniert. Via Guidants. Zur Trading-Plattform

Bechtle Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)