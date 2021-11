BECHTLE - Aktie vor dem nächsten Kurssprung?

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 67,820 € (XETRA)

Die bullische Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 25.Oktober waren eigentlich nur das i-Tüpfelchen, nachdem die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle schon im Oktober die mittelfristige Aufwärtstrendlinie und den Support bei rund 52,00 EUR für einen massiven Konter genutzt hatte. In den letzten Tagen setzte sich der Anstieg wie erwartet weiter fort und erreicht jetzt schon Kurse knapp über dem bisherigen Rally - und Allzeithoch bei 67,88 EUR.

Solange die Aktie nicht unter die Unterstützung bei 65,64 EUR zurücksetzt, stellt der bereits morsche, alte Rekordstand sicher keine allzu harte Widerstandsmarke mehr da und könnte in Kürze in Richtung 70,00 und 71,80 EUR überwunden werden. Sollte dann auch der Bereich um 72,20 EUR durchschritten werden, könnte die steile Kaufwelle sogar bis 75,00 EUR führen.

Unter der 65,64 EUR-Marke wäre der Anstieg unterbrochen und könnte nach einer Korrektur bis 63,56 EUR fortgesetzt werden. Aktuell würde ohnehin erst ein Abverkauf unter 61,53 EUR die Ambitionen der Bullen einbremsen.

Charttechnisches Fazit: Oberhalb von 65,64 EUR ist jederzeit mit einem Ausbruch über 69,30 EUR und damit einem Anstieg der Bechtle-Aktie auf neue Höchststände zu rechnen. Erste Ziele liegen bei 71,80 und 72,20 EUR.

Bechtle Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)