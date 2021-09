BECHTLE - Das wäre der Hammer!

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 63,040 € (XETRA)

Mit einem bullischen Doppelboden bei splitbereinigten 49,15 EUR und dem anschließenden dynamischen Ausbruch aus einer großen Dreiecksformation beendeten die Anteile von Bechtle Ende Juni und Anfang Juli eine mehrmonatige Konsolidierungsphase.

Seither zieht der Wert wie entfesselt in einer steilen Kaufwelle an das Allzeithoch bei 63,56 EUR an, das er im gestrigen Handel fast erreicht hatte.

Ausbruch über Allzeithoch in Vorbereitung

Mit dem Überwinden der Hürden bei 57,43 und 61,50 EUR haben sich die Bullen in eine hervorragende Position gebracht und dürften den Wert in Kürze auch auf ein neues Rekordhoch antreiben. Wird dann auch die 65,00 EUR-Marke überschritten, wäre der Ausbruch nachhaltig vollzogen und ein Anstieg bis 68,00 EUR zu erwarten.

Dadurch dass ein neues Rekordhoch nach der langen Korrekturphase auch übergeordnet neues Aufwärtspotenzial generieren würde, sollte man auch die langfristigen Ziele nicht unter den Tisch fallen lassen: Diese lägen dann allein auf der Basis der Aufwärtsbewegung seit März 2020 schon bei rund 72,00 und 77,00 EUR.

Bechtle AG Chartanalyse (Wochenchart)Solide Unterstützungen auf der Unterseite

Ein Scheitern am Rekordhoch oder später der 65,00 EUR-Marke wäre an sich zunächst noch kein Beinbruch. Die starken Unterstützungen bei 61,53 und 59,96 EUR könnten zum Startpunkt einer neuen Kaufwelle werden. Erst darunter wären deutlichere Verluste bis 57,43 und 55,00 EUR zu erwarten.

Charttechnisches Fazit: Ein neues Allzeithoch ist bei der Aktie von Bechtle in greifbarer Nähe und dürfte bei einem anschließenden Sprung über 65,00 EUR zunächst Potenzial bis 68,00 und 72,00 EUR freisetzen.

Bechtle AG Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)