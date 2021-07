BECHTLE - Kaufwelle deutet sich an

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 161,150 € (XETRA)

Die Bechtle-Aktie markierte am 30. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 190,70 EUR. Anschließend setzte der Wert deutlich zurück und fiel am 11. Mai auf ein Tief bei 147,45 EUR.

Mit diesem Tief setzte eine Bodenbildung ein. Diese läuft als Doppelboden ab. Seit Mittwoch drückt die Aktie gegen die Nackenlinie bei 159,90 EUR. Aktuell deutet sich ein Ausbruch an.

Rally deutet sich an

Gelingt der Bechtle-Aktie ein stabiler Ausbruch über 159,90 EUR, dann kommt es zu einem mittelfristigen Kaufsignal. Anschließend könnte die Aktie in Richtung 173,34 EUR und später sogar an das Allzeithoch bei 190,70 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief bei 157,75 USD abfallen, dann würden die Chancen auf einen baldigen Abschluss der Bodenbildung deutlich sinken. In diesem Fall könnte es zu einem erneuten Rückfall in Richtung 147,45 EUR kommen.

