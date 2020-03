Bechtle steigert die Dividende das zehnte Jahr in Folge

Der IT-Dienstleister Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) will eine Dividende in Höhe von 1,20 Euro je Aktie ausschütten. Dies entspricht einer Erhöhung um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,00 Euro) und ist die zehnte Dividendenerhöhung in Folge.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 82,65 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,45 Prozent. Seit dem Börsengang 2000 zahlt Bechtle ohne Unterbrechung eine Dividende. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2019 um 24,3 Prozent auf 5,37 Mrd. Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um 22,3 Prozent auf 236,3 Mio. Euro. Die EBT-Marge liegt bei 4,4 Prozent (Vorjahr: 4,5 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern stieg um 24,3 Prozent auf 170,5 Mio. Euro. Zum Jahresende waren 11.487 Mitarbeiter bei Bechtle beschäftigt, ein Anstieg von 14,8 Prozent zum Vorjahr. „Die Rahmenbedingungen sind derzeit alles andere als positiv. Aufgrund des Produktionsstillstands in China wird es im Jahresverlauf voraussichtlich spürbare Lieferengpässe bei einigen Produkten geben, und in Europa droht aufgrund der Coronapandemie eine deutliche wirtschaftliche Abkühlung“, so Bechtle-Chef Thomas Olemotz. „Inwieweit es Bechtle vor diesem Hintergrund gelingen kann, die gesetzten Ziele zu erreichen, hängt entscheidend von dem weiteren Verlauf der Krise ab. Allerdings macht die derzeitige Situation auch den hohen Stellenwert von IT wieder offensichtlich. Wir gehen davon aus, dass nach dem Abebben der Coronapandemie die Investitionsneigung unserer Kunden unverändert hoch sein wird“. Redaktion MyDividends.de