Bechtle steigert die Dividende das zwölfte Jahr in Folge

Der IT-Dienstleister Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) will eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro je Aktie ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Dies entspricht einer Erhöhung um 22,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,45 Euro) und ist die zwölfte Dividendenerhöhung in Folge.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 46,95 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,17 Prozent. Seit dem Börsengang 2000 zahlt Bechtle ohne Unterbrechung eine Dividende. Die Ausschüttungsquote liegt bei 29,9 Prozent (Vorjahr: 29,4 Prozent). Die Hauptversammlung findet am 2. Juni 2022 statt. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 um 5,1 Prozent auf 5,31 Mrd. Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT) steigerte Bechtle um 18,4 Prozent auf 320,5 Mio. Euro. Die EBT-Marge beläuft sich damit auf 6 Prozent (Vorjahr: 5,4 Prozent). Das Ergebnis nach Steuern stieg um 20,2 Prozent auf 231,45 Mio. Euro. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte Bechtle 12.880 Mitarbeitende, das sind 700 Menschen mehr als im Vorjahr. Der Vorstand rechnet insgesamt und trotz der Unsicherheiten auch im laufenden Geschäftsjahr mit einer positiven Entwicklung der Bechtle AG. Umsatz und Ergebnis sollen deutlich steigen, die EBT-Marge will Bechtle auf hohem Niveau halten. Redaktion MyDividends.de