BECHTLE - Vorläufige Zahlen als Turbo für die Aktie

Gegen 10.45 Uhr veröffentlichte der IT-E-Commerce und -Systemlösungsanbieter Bechtle die vorläufigen Zahlen zum abgelaufenen 3. Quartal und konnte den vorläufigen Vorsteuergewinn mit rund 87 Mio. EUR zum Vorjahreswert (71,7 Mio. EUR) um knapp über 20 % deutlich steigern. Der Umsatz klettert vorläufig von 1,37 Mrd. EUR im Vorjahr auf 1,49 Mrd. EUR.

Die Bechtle-Aktie zog direkt deutlich an und notiert aktuell fast 4 % im Plus. Im Kontext mit der Erholungsrally seit Mitte Oktober setzt sich der ursprüngliche Trend also weiter dynamisch fort und es gelingt zudem der Ausbruch über das alte Rekordhoch bei 63,56 EUR, das als Widerstand fungierte.

Damit ist zunächst der Weg bis zum Allzeithoch frei, solange zuvor der Bereich um 61,53 EUR nicht unterschritten wurde. Sollte das Rekordhoch bei 67,88 EUR auch aus dem Weg geräumt werden, kann man bereits von einer Kaufwelle bis 70,00 und 71,80 EUR ausgehen.

Unter 61,00 - 61,53 EUR wäre dagegen mit dem Beginn einer Korrektur zu rechnen, die die Rally seit 51,98 EUR zwar noch nicht gefährden, aber durchaus bis an den Support bei 57,46 EUR führen könnte.

