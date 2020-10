Bed Bath & Beyond: Aktie steigt nach Zahlen um rund 30 Prozent

Eine lange Zeit ist es her, dass der amerikanische Einzelhändler ein Umsatzwachstum ausweisen konnte – fast vier Jahre. Umso größer ist die Freude heute bei den Anlegern, dass es Bed Bath & Beyond gelungen ist die Erwartungen der Analysten zu schlagen. Über 30 Prozent schießt das Papier heute in die Höhe. Besonders das Online-Geschäft sorgte für die nicht so erwarteten Zahlen.

Im vergangenen Quartal erreichte der Konzern überraschend die Gewinnzone. Der Online-Umsatz mit Küchen- und Haushaltsartikeln sowie Ausstattungen für Bäder, Schlaf- und Wohnzimmer legte im Vergleich zu Vorjahreszeitraum um 89 Prozent zu. “Wenn Zuhause alles ist, sind wir wirklich bereit, dass Epizentrum davon zu sein”, kommentierte Vorstandsvorsitzender Mark Tritton die Entwicklung gegenüber CNBC.

Vor Jahresfrist hatte Bed Bath & Beyond noch einem Verlust von 138,8 Millionen Dollar oder 1,12 Dollar je Aktie vermeldet. Heute sieht die Sache etwas anders aus. Das amerikanische Einzelhandelsunternehmen erreichte unterm Strich einen Nettogewinn von 217,9 Millionen Dollar oder 1,75 Dollar je Aktie. Ohne Einmaleffekte verdiente Bed Bath & Beyond 50 Cent pro Aktie, was immer noch deutlich über den Erwartungen der Analysten liegt, die hatten einenVerlust von 23 Cent auf der Rechnung.

Kein Ausblick, aber guter September

Einen Ausblick auf das gesamte Jahr wollte Bed Bath & Beyond nicht abgeben. Allerdings ließ der Einzelhändler verlauten, dass der September ähnlich gut gelaufen sei, wie die Monate zuvor.

Von Markus Weingran

Foto: QualityHD / shutterstock.com