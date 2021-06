BED BATH & BEYOND - Meme-Aktie mit irrer Vola

Bed Bath & Beyond Inc. - WKN: 884304 - ISIN: US0758961009 - Kurs: 33,250 $ ( NASDAQ

Die in Social Media gepushten Aktien wie AMC oder Gamestop werden uns wohl noch eine Weile begleiten. Auch auf Titel wie Bed Bath & Beyond hatten sich die Privatanleger in diesem Jahr bereits eingeschossen und diese sprichwörtlich nach oben geschossen. Bei Bed Bath & Beyond handelt es sich um eine eigentlich ultralangweilige Aktie, denn das Einzelhandelsunternehmen verkauft Küchen- und Haushaltsartikel wie auch Ausstattungen für Bäder, Schlaf- oder Wohnzimmer. Old Economy wie sie im Bilderbuch steht, aber gut, AMC und Gamestop haben die Welt nun auch nicht neu erfunden. Insofern passt die Aktie gut ins Schema der Privat-Zocker, zumal der Short Interest mit knapp 20 % auf alle Aktien bezogen und 40 % gemessen am Free Float immer noch gigantisch hoch ist.

Heute meldete der Konzern die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal. Operativ gelang der Turnaround mit einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD nach einem Verlust von 1,96 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz verbesserte sich um satte 49 % auf 1,95 Mrd. USD. Da das zweite Quartal ebenfalls sehr gut läuft, sieht sich das Management in der Lage, die Jahresprognose anzuheben. Die neue Prognose lautet auf einem Umsatz zwischen 8,2 und 8,4 Mrd. USD. Das EBITDA wird nun in einer Spanne zwischen 520 und 540 Mio. USD erwartet. Das Ergebnis je Aktie soll 1,40 bis 1,55 USD erreichen. Bei einem Erreichen des oberen Endes dieser Spanne errechnet sich ein KGV von 21 bei einem KUV von 0,4. 2022 würde das KGV auf Basis der aktuellen Schätzungen auf 15 absinken.

Aus charttechnischer Sicht gab es im Januar dieses Jahres einen wahnsinnigen Hype. Erst zu Beginn des Monats Juni wurde der Titel nach langer Korrektur wiederentdeckt. Solange das Tief um 27 USD nun verteidigt wird, können weitere Short-Squeezes jederzeit starten und wären fundamental betrachtet zumindest nicht so abwegig wie bei anderen Titeln. Mögliche Ziele liegen bei 40,00, 44,51 und 53,90 USD.

Fazit: Nach aktuellem Stand muss man die Aktie von Bed Bath & Beyond aufgrund der extremen Volatilität eher ins Lager der Zocker schieben. Eigentlich schade, denn die Fundamentals sehen inzwischen gar nicht so schlecht aus. Die charttechnischen Muster würden einen weiteren Hype zulassen. Bleibt abzuwarten, welche Power die Käufer noch besitzen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 9,23 8,17 8,15 Ergebnis je Aktie in USD -1,24 1,54 2,11 KGV - 21 15 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Bed Bath &Beyond-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)