Beeindruckend widerstandsfähig - Bad Earnings, Downgrades, steigende Renditen.

Replaced by the video

Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist beeindruckend. Trotz des Kurseinbruchs bei Snap und Intel, können sich die Indizes halten. Wir sehen bei beiden Werten zahlreiche Abstufungen, wie auch bei den Aktien von Amazon. Gleichzeitig ziehen die Renditen der Staatsanleihen weiter an, was in Folge Tech belasten sollte.

0:00 - Intro

0:23 - Wochenbilanz

4:15 - Geschäftsmodell von App-Stores unter Beschuss

5:39 - Pinterest-Übernahme durch PayPal

6:45 - Snap verliert an Wert

10:50 - Intel enttäuscht

14:36 - Ausblick (1/2)

15:38 - Facebook: Nutzerzahlen und Wachstumsschwierigkeiten

17:15 - Chipotle Mexican Grill unverändert

19:17 - Trends: Honeywell und Whirlpool

20:24 - Update zu Kreditkartenfirmen

21:23 - Ausblick (2/2)

22:45 - Wirtschaftspaket & Update zu China

#openingbell #börse #finanzmärkte #Aktien #WallStreet