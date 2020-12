BEFESA - Umwelt-Aktie steht knapp vor dem Allzeithoch

BEFESA S.A. - WKN: A2H5Z1 - ISIN: LU1704650164 - Kurs: 45,900 € (XETRA)

Befesa ist ein Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich unter anderem auf das Recycling von industriellen Reststoffen aus der Stahlindustrie und Recyclingdienste für Aluminium und Salzschlacken spezialisiert hat. Corona schlug natürlich auch bei diesem Unternehmen voll auf das Geschäft durch. Im dritten Quartal lief es aber schon wieder besser. Dennoch lag das EBITDA mit 29 Mio. EUR 21 % unter dem Vorjahreswert. Auf Neunmonatssicht betrug das EBITDA 85 Mio. EUR, 28 % weniger als noch 2019.Im vierteN Quartal erwartet das Management eine Erholung des EBITDA auf 25 bis 50 Mio. EUR.

Zuletzt haben die Preise wie die von Aluminium und Zink deutlich angezogen, was sich positiv auf das Geschäft von Befesa auswirken dürfte. Dementsprechend gut hat sich auch die Aktie in den vergangenen Wochen entwickelt. Analysten gehen für 2021 von einem Umsatz von 609 Mio. EUR aus. Dieser dürfte 2021 auf 664 Mio. EUR anziehen. Der Gewinn je Aktie dürfte im kommenden Jahr auf 1,97 EUR steigen.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie zuletzt ziemlich heiß gelaufen und nimmt Kurs auf das Allzeithoch bei 46,65 EUR. Spätestens dort sollten sich Anleger auf eine Konsolidierung einstellen. Im Idealfall verläuft diese dreiteilig, ehe die übergeordnete Aufwärtsbewegung in Richtung 52,00 EUR fortgesetzt wird. Tiefere Rücksetzer treffen bei 41,65 und 38,70 EUR auf Unterstützungen. Inzwischen sind die beiden EMAs 50 und 200 auf Wochenbasis deutlich eingedreht und haben sich bullisch geschnitten. Dies unterstreicht die langfristige Trendwende im Chart, welche formal mit Kursen über 38,70 EUR im November aktiviert wurde.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 648,00 609,00 664,00 Ergebnis je Aktie in EUR 2,43 1,31 1,97 KGV 19 35 23 Dividende je Aktie in EUR 1,32 0,75 0,96 Dividendenrendite 2,88 % 1,63 % 2,09 % *e = erwartet

