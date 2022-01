Behindertenbeauftragter Dusel für mehr Teilhabe am Arbeitsleben

BERLIN (dpa-AFX) - Der Behindertenbeauftragte Jürgen Dusel will sich in der neuen Legislaturperiode schwerpunktmäßig für gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben einsetzen. Zudem wolle er Familien mit schwerstbehinderten Kindern stärken, sagte Dusel am Mittwoch in Berlin. Zuvor war er vom Bundeskabinett abermals als Beauftragter bestätigt worden.

Zentrales Ziel sei auch, Barrieren vor allem in den Bereichen Wohnen, Mobilität und Gesundheit abzubauen, sagte Dusel. "Die Verpflichtung privater Anbieter zu Barrierefreiheit ist ein Ziel, das wir weiter voranbringen müssen." Barrierefreiheit sei ein Qualitätsmerkmal für ein modernes Land. Ende 2019 lebten rund 7,9 Millionen Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung in Deutschland.

Laut Behindertengleichstellungsgesetz wirkt der oder die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen auf gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen hin./bw/DP/jha