Behörde - Britischer Wirtschaft droht Quartalseinbruch von 35 Prozent

London (Reuters) - Der britischen Wirtschaft droht im laufenden zweiten Quartal wegen der Corona-Krise ein Einbruch um mehr als ein Drittel.

Das Bruttoinlandsprodukt könne von April bis Juni um 35 Prozent fallen, sagte die für Haushaltsfragen zuständigen Behörde OBR am Dienstag voraus. Gleichzeitig könne sich die Arbeitslosenquote auf zehn Prozent mehr als verdoppeln. Die Krise wird sich demnach auch im Staatshaushalt widerspiegeln. Im Fiskaljahr 2020/21 dürfte ein Defizit in Höhe von 273 Milliarden Pfund entstehen. Das wäre fünfmal so hoch wie bislang angenommen und entspräche 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das wäre zugleich die höchste Neuverschuldung seit dem Zweiten Weltkrieg.

"Es ist klar, dass wir dieses Virus so schnell wie möglich besiegen müssen", sagte der britische Finanzminister Rishi Sunak der BBC. Einige Medien hatten zuvor über Spannungen zwischen Sunak und Gesundheitsminister Matt Hancock wegen der Dauer des Coronavirus-Lockdowns der Regierung berichtet, das die Wirtschaft unter Druck setzt. "Das ist keine Wahl zwischen Gesundheit und Wirtschaft", sagte Sunak. "Das widerspricht dem gesunden Menschenverstand."

Die Prognose der unabhängigen Behörde beruht auf der Annahme, dass die Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus drei Monate währen und danach drei weitere Monate mit gelockerten Beschränkungen folgen. Die Wirtschaft könne nach dem Frühjahr aber auch rasch wieder auf die Beine kommen, so das Office for Budget Responsibility (OBR). Es rechnet damit, dass der Schuldenberg der öffentlichen Hand zeitweise auf mehr als 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes anschwellen könne.