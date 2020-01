Behörde zieht Millionen unsichere Geräte aus dem Verkehr

Düsseldorf (Reuters) - Die Bundesnetzagentur hat im vergangenen Jahr Onlinehändler ins Visier genommen und 4,5 Millionen unsichere Geräte aus dem Verkehr gezogen.

Allein in der Online-Überwachung seien 3,5 Millionen Produkte verboten worden, die unter anderem wegen möglicher Funkstörungen in der EU untersagt sind, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Das betraf etwa millionenfach angebotene Minispion-Detektoren – auch Wanzenfinder genannt. Sie stellten wegen mangelnder Prüfsiegel oder fehlender deutscher Bedienungsanleitungen eine Gefahr für Verbraucher dar. Auch mehr als 600.000 Bluetooth-Lautsprecher und fast 500.000 Störsender wurden verboten. Ihr Einsatz hätte Mobilfunk- oder GPS-Navigationsdienste stören und Notrufe verhindern können. Zudem würden solche Geräte häufig illegal bei Straftaten eingesetzt.