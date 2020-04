Behörden - Belgien könnte Epidemie-Höhepunkt hinter sich haben

Brüssel (Reuters) - Belgien hat nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden den Höhepunkt der Coronavirus-Epidemie womöglich überschritten.

Die Zahl der neuen Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern sei am Sonntag um 232 gestiegen und damit so gering wie seit dem 19. März nicht mehr, erklärte ein Sprecher am Montag auf einer Pressekonferenz. Auch bei den Todesfällen könnte der Höhepunkt überschritten sein, ergänzten Regierungsvertreter. Ihre Zahl legte um 168 auf 5828 zu, etwas mehr als die Hälfte davon wurde in Pflegeheimen registriert.

Belgien weist eine der höchsten Pro-Kopf-Raten an Infektions- und Todesfällen in Europa auf. Am Freitag soll der Nationale Sicherheitsrat über eine Lockerung von Beschränkungen ab dem 4. Mai beraten. "Es gibt zahlreiche Indikatoren dafür, dass es in die richtige Richtung geht", sagte der Sprecher des Covid-19-Rates, Emmanuel Andre.