Behörden - Zahl der Neuinfektionen in China sinkt vierten Tag in Folge

Wuhan (Reuters) - In China ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach offiziellen Angaben den vierten Tag in Folge gesunken.

Am Sonntag habe es 31 neue Fälle gegeben, nach 45 am Samstag, teilte die Nationale Gesundheitskommission am Montag mit. Nahezu alle Neuerkrankungen seien bei Einreisenden festgestellt worden, nur in einem Fall habe es eine Virus-Übertragung vor Ort gegeben. Damit gebe es in Festland-China nun 81.470 bestätigte Covid-19-Infizierte. Die Zahl der Toten sei bis Sonntagabend um vier auf 3304 gestiegen.

Die Behörden sorgen sich, dass durch Chinesen, die zuletzt im Ausland waren und nun in ihre Heimat zurückkehren, eine zweite Welle an Neuerkrankungen in der Volksrepublik ausgelöst werden könnte. Deshalb wurde die Zahl internationaler Flüge nach China ab Sonntag auf unbestimmte Zeit deutlich gekappt. Einem Vertreter der Luftfahrtaufsicht zufolge wird für diese Woche pro Tag nur noch die Ankunft von etwa 4000 Heimkehrern erwartet, nach rund 25.000 in der Vorwoche. Viele der ins Land Zurückkehrenden sind Studenten.

In der Provinz Hubei, in der die Pandemie ihren Ausgang nahm, gab es staatlichen Angaben zufolge den sechsten Tag in Folge keine Neu-Infektionen. Nachdem dort das öffentliche Leben für fast zwei Monate nahezu komplett heruntergefahren worden war, öffnen in der Provinzhauptstadt Wuhan mit ihren rund elf Millionen Einwohnern nun nach und nach die Geschäfte wieder.