Bei dieser IT-Aktie hat der Wind gedreht!

Allscripts Healthcare Solutions ist ein Anbieter von elektronischen Patientenaktensystemen, beispielsweise für Arztpraxen und Krankenhäuser. Das Unternehmen entstand im Jahr 2008 durch einen Merger mit dem Rivalen Misys. 2010 folgte ein Zusammenschluss mit Eclipsys. Das Ergebnis 2020 war stark durch Sondereffekte geprägt, denn das Management hatte sich entschieden, zwei Geschäftssparten für insgesamt knapp 1,72 Mrd. USD zu verkaufen, wodurch der Gewinn je Aktie auf 4,40 USD nach oben schnellte.

Wir blicken zunächst auf den Langfristchart der Aktie. Hier ist gut zu sehen, wie der Wert durch den Coronacrash noch einmal an das Tief des Jahres 2008 gedrückt wurde. Von der Chart-Struktur her war dies sogar "wünschenswert", um einen sauberen Abschluss der Korrektur seit dem Jahr 2007 konstatieren zu können. Nach Ausbildung des Tiefs im März 2020 geht es dynamisch aufwärts, eine neue langfristige Trendbewegung könnte folglich gestartet sein. Zumindest ein Erreichen des Mehrjahreshochs bei 23,13 USD erscheint plausibel, nachdem der Wert im vierten Quartal 2020 gleich zwei wichtige Abwärtstrendvarianten hinter sich lassen konnte.

Im Tageschart arbeitet die Aktie nach einer mehrwöchigen Auszeit an einem frischen Ausbruchssignal. Oberhalb der Marke von 18,20 USD wären die nächsten Zwischenziele bei 19,68 USD und 21,66 USD zu nennen. Als Stoppmarke bietet sich das Tief der Kerze vom vergangenen Freitag bei 17,25 USD an.

Fundamental erwarten Analysten 2021 wieder "die Rückkehr zur Normalität". Ausgehend von einem Ergebnis je Aktie von rund 0,74 USD könnte der Gewinn in den kommenden Jahren im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen.

Fazit: Nach einer mehrjährigen Durststrecke scheint die Bereinigung durch den Coronacrash eine langfristige Trendwende bei der Aktie von Allscripts Healthcare Solutions ausgelöst zu haben. Als Idealziel fungieren 23,13 USD, Etappenziele lassen sich bei 19,68 und 21,66 USD ausmachen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,64 1,50 1,54 Ergebnis je Aktie in USD 4,40 0,74 0,83 Gewinnwachstum -83,18 % 12,16 % KGV 4 25 22 KUV 1,6 1,7 1,7 PEG neg. 1,8 *e = erwartet

