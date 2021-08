Beiersdorf-Aktie: Solides Umsatzplus, Aktie ein Kauf?

Die Beiersdorf-Aktie hat jetzt ebenfalls ein frisches Zahlenwerk für das zweite Quartal beziehungsweise insgesamt für das erste Halbjahr präsentiert. In Zeiten der Pandemie und COVID-19 sind Umsatz und Ergebnis rückläufig gewesen. Trotz defensiver Klasse natürlich ein Problem, vor allem mit Blick auf die vorherige, ambitionierte Bewertung.

Wenn die Beiersdorf-Aktie jetzt operativ einen Turnaround schafft, könnte das die Aktie zu einem Kauf machen? Eine grundsätzlich interessante Frage für Foolishe Investoren. Wobei wir eines beantworten können: Ja, der DAX-Konzern hat die Erlöse steigern können. Die zweite Komponente der heutigen Kernfrage ist hingegen etwas schwieriger zu beantworten.

Beiersdorf-Aktie: Solides Umsatzplus mit einem Aber …

Wie wir jetzt mit Blick auf das Zahlenwerk der Beiersdorf-Aktie festhalten können, hat es definitiv ein starkes Umsatzplus gegeben. Die Erlöse kletterten im Jahresvergleich und im gesamten ersten Halbjahr um solide 16,2 % auf 3,9 Mrd. Euro. Das sieht zugegebenermaßen doch ein wenig nach Turnaround aus.

Die EBIT-Marge liegt innerhalb dieses Zeitraums bei 15,3 %. Auch hier konnte der Vorjahreswert in der Pandemie mit 13,7 % deutlich hinter sich gelassen werden. Umsatzseitig ist das Zahlenwerk jedoch deutlich interessanter. Vor allem, weil sich das Update weitgehend auf diese Erkenntnisse und Zahlen beschränkt.

Die Beiersdorf-Aktie konnte im Consumer-Segment die Erlöse um 13,6 % auf 3,1 Mrd. Euro steigern. Tesa hingegen schaffte es auf ein außerordentliches Umsatzplus von 28,2 % auf 773 Mio. Euro. Das Management verweist insgesamt auf China als Wachstumstreiber sowie die Luxusmarke La Prairie, die sich ebenfalls als stark erwies.

Trotzdem ist die Prognose bei der Beiersdorf-Aktie weiterhin gemischt. Das Management verweist zwar darauf, dass der Konzernumsatz, also im Consumer- und Tesa-Segment, im höheren einstelligen Prozentbereich wachsen soll. Steigende Materialpreise und zunehmende Investitionen sollten jedoch zu einer EBIT-Marge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres führen. Ein überproportionales Ergebniswachstum sollten Investoren daher im Moment noch nicht erwarten.

Macht das die Aktie zu einem Kauf?

Ob damit die Beiersdorf-Aktie zu einem Kauf wird, das ist eine schwierige Frage. Grundsätzlich und mit Blick auf das 2020er-Zahlenwerk sowie einen aktuellen Aktienkurs in Höhe von 106,65 Euro stellen wir eine teure Bewertung fest. Das 2020er-Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt beispielsweise bei 43,2, was alles andere als günstig ist. Selbst mit Blick auf den Gewinn je Aktie von vor der Pandemie mit 3,17 Euro beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis 33,6. Günstig ist das mit Sicherheit nicht.

Die Beiersdorf-Aktie schafft zwar einen Schritt in eine bessere Richtung. Ein Turnaround ist in diesem Börsenjahr 2021 möglich. Allerdings sieht es für mich nicht so aus, als würde man ergebnisseitig das Vor-Pandemie-Niveau erreichen. Für mich bleibt diese DAX-Aktie daher weiterhin eine der teuersten, die für mich wenig attraktiv aussehen.

