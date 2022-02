BEIERSDORF - Aktie zurück im Glück?

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 91,120 € (XETRA)

Der übergeordnete Abwärtstrend der Aktie von Beiersdorf führte zuletzt an den Bereich um 87,00 EUR zurück. Dort bildete sich ab Dezember eine schmale Seitwärtsrange aus, die auf der Unterseite durch das mehrfach erfolgreich verteidigte Tief bei 87,60 EUR begrenzt wurde. Allerdings brach der Kurs der Aktie Mitte Februar unter die Marke ein und bildete so eigentlich ein Verkaufssignal aus. Doch statt direkt die nächsttiefere Unterstützung bei 81,90 EUR zu erreichen, drehte der Wert bei 85,20 EUR nach Norden, eroberte die 87,60-EUR-Marke zurück und stieg am Freitag sogar schon über die übergeordnete Abwärtstrendlinie an.

Gegenangriff der Käufer prallt an Kurswiderstand ab

Dieser bullische Konter wurde kurz vor der Widerstandsmarke bei 93,32 EUR gestoppt und die Aktie deutlich abverkauft. Aktuell befindet sie sich damit in einer Konsolidierung der Konterrally und könnte ausgehend von 89,74 EUR den nächsten Angriff auf 93,32 EUR starten. Darüber hätten die Bullen sich endgültig durchgesetzt und dürften die Aktie von Beiersdorf bis 95,88 EUR und darüber antreiben.

Noch ist der Abwärtstrend aber nicht überwunden und auch die Möglichkeit gegeben, dass der starke Anstieg der letzten Tage noch Teil der Seitwärtskorrketur ist. Daher sollte man vorsichtig agieren, falls die Beiersdorf-Aktie unter 89,74 EUR fallen sollte. Denn schon der nächste Einbruch unter 87,60 EUR könnte dann für ein weiteres Verkaufssignal und diesmal für einen Abverkauf bis 81,90 EUR sorgen.

Charttechnisches Fazit: Nach einer Korrektur bis 89,74 EUR könnten die Anteile von Beiersdorf bis 93,32 EUR klettern. Noch ist der übergeordnete Abwärtstrend aber nicht gestoppt und daher wäre bei einem Kursrückgang unter 87,80 EUR ein neuerliches Verkaufssignal aktiviert.

Beiersdorf Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)