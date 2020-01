BEIERSDORF - Kaufwelle nach Zahlen?

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 107,000 € (XETRA)

Beiersdorf erzielt 2019 einen Umsatz von 7,65 Mrd. EUR (VJ: 7,2 Mrd. EUR, Analystenprognose: 7,7 Mrd. EUR) und ein organisches Wachstum von 4,1 %. Das Unternehmen sieht operative Ebit-Umsatzrendite bei etwa 14,5 %. Beiersdorf rechnet 2020 mit Gegenwind, zeigt aber vorsichtige Zuversicht auf Gesamtjahr.

Quelle: Guidants News

Die Beiersdorf-Aktie markierte am 05. September 2019 ein Allzeithoch bei 117,25 EUR. Danach kam es zu einer schnellen Abwärtsbewegung auf. 100,90 EUR. Mit diesem Rückfall fiel die Aktie kurzzeitig unter die wichtige Unterstützungszone zwischen 103,25 und 102,00 EUR zurück. Der Rückfall wurde aber schnell wieder wettgemacht. Seitdem läuft der Wert seitwärts. Dabei hat sich eine Widerstandszone zwischen 107,00 EUR und 107,80 EUR herausgebildet. Am 10. Januar gab es einen minimalen Anstieg über diese Zone, der aber nur von kurzer Dauer war. Vorbörslich reagiert die Aktie leicht negativ auf die aktuellen Zahlen. Bei L&S wird der Wert aktuell mit einem Abschlag von 1,12 % gehandelt.

Werbung Knock-Outs zur Beiersdorf Aktie Kurserwartung Beiersdorf-Aktie wird steigen Beiersdorf-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Noch weiter seitwärts?

Die erste Reaktion auf die Zahlen deutet daraufhin, dass das Seitwärtsgeschiebe der letzten Monate noch andauern kann. Ein neues Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 107,80 EUR. Gelingt dieser, dann wäre Platz für einen Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 117,25 EUR. Sollte der Wert allerdings unter eine leicht fallende Trendlinie bei aktuell 100,39 EUR abfallen, dann wäre eine etwas größere Topformation vollendet. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung 85,88-85,12 EUR drohen.

Zusätzlich lesenwert:

BAYER - Kaufwelle kann weitergehen

Beiersdorf

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)