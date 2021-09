Beiersdorf legt Grundstein für neues Produktionswerk in Leipzig

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Hamburger Konsumgüter- und Kosmetikhersteller Beiersdorf legt am Mittwoch (12.00 Uhr) den Grundstein für sein neues Produktionswerk in Leipzig-Seehausen. Für das neue Werk sind 220 Millionen Euro eingeplant. 200 Arbeitsplätze sollen anfänglich entstehen.

Zusätzlich will der Kosmetikhersteller am Standort ein europaweites Verteilzentrum bauen, das 400 weitere Arbeitsplätze schaffen soll, wie das Unternehmen im Juni bekannt gab. Das sei die "weltweit größte Investition des Unternehmens an einem Standort". Beiersdorf hatte Anfang 2020 beschlossen, in Leipzig-Seehausen ein neues Florena-Werk zu errichten, das Ende 2022 in Betrieb gehen soll. Damit sei klar, dass der bisherige Standort im sächsischen Waldheim mit 280 Mitarbeitern in wenigen Jahren aufgegeben werde, hieß es seinerzeit.

Geplant ist, dass Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei dem Termin ein Grußwort hält./csd/DP/zb