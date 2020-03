Beiersdorf: Long-Chance nach Doji

Die Schwankungsbreite der Beiersdorf-Aktie in 2019 war enorm, diese erstreckte sich zwischen den Kursmarken von 80,60 und 117,25 Euro in der Spitze. In der zweiten Jahreshälfte wechselte der Aufwärtstrend jedoch in eine volatile Seitwärtsbewegung, die sich zusehends als klassische SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 102,00 Euro herauskristallisiert hatte. Zu Beginn dieses Jahres wurde diese schließlich nachhaltig aufgelöst und führte in den ersten wichtigen Unterstützungsbereich am 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie der Marke von 94,60 Euro abwärts. Im Freitagshandel wurde schließlich eine hoffnungsvolle Doji-Tageskerze etabliert, die ein Zeichen für eine bevorstehende Erholung sein könnte und kurzfristig sehr gute Handelsansätze bietet. Auf jeden Fall sollte ein Blick zu Beginn dieser Handelswoche auf dieses Wertpapier nicht ausbleiben.

Rebound jetzt möglich

Nach dem 13,2-prozentigen Ausverkauf aus den letzten Handelstagen bietet sich durchaus ein Long-Investment nach der Steilvorlage einer Doji-Tageskerze an. Hierzu sollte sich allerdings zu Beginn der aktuellen Woche eine klare Aufwärtsbewegung abzeichnen. Das gesamte Abwärtspotenzial der vorausgegangenen SKS-Formation wurde allerdings noch nicht vollständig abgearbeitet, wodurch es sich an dieser Stelle nur um einen kurzfristigen Pullback bis maximal 100,00/102,00 Euro handeln dürfte. Wer möchte, kann dazu beispielsweise auf das mit einem Hebel von 18,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC0YGP setzen. Sollte der Ausverkauf jedoch unvermindert fortgesetzt werden, sind unterhalb von 93,30 Euro weitere Abschläge in Richtung der übergeordneten Zielzone der SKS-Formation bei rund 85,00 Euro stark anzunehmen. Vorerst aber implizieren überdurchschnittlich viele Aktien aus dem DAX eine zwischengeschaltete Erholung.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 96,04 // 97,52 // 98,98 // 100,00 // 100,50 // 102,00 Euro Unterstützungen: 93,30 // 92,52 // 90,92 // 89,62 // 88,21 // 87,34 Euro

Fazit

Die Chancen auf eine Zwischenerholung bis zu einem Bereich zwischen 100,00 und 102,00 stehen zu Beginn dieser Handelswoche recht gut, die vorbörslichen Indikation könnte wichtige Hinweise hierzu liefern. Als Anlagevehikel kann in diesem Fall beispielsweise auf das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC0YGP zurückgegriffen werden, wodurch bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee einRenditepotenzial von 100 Prozent winkt. Orientierungshalber dürfte der Schein dann im Bereich von 1,01 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung unterhalb der Freitagstiefstände von 93,30 Euro erfordert dagegen einen Ausstiegskurs von 0,34 Euro. Der Anlagehorizont ist recht kurz gefasst, eine sehr engmaschige Beobachtung darf dabei nicht ausbleiben!

Strategie für steigende Kurse WKN: MC0YGP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,50 - 0,51 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 92,4297 Euro Basiswert: Beiersdorf KO-Schwelle: 92,4297 Euro akt. Kurs Basiswert: 94,90 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,01 Euro Hebel: 18,6 Kurschance: + 100 Prozent Börse Fankfurt

