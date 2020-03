BEIERSDORF - Nach Zahlen relativ schwach

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 96,740 € (XETRA)

Beiersdorf erzielt 2019 einen Umsatz von 7,65 Mrd. EUR (VJ: 7,23 Mrd. EUR), ein Ebit von 1,10 Mrd. EUR (VJ: 1,13 Mrd. EUR) und ein Ergebnis nach Steuern von 795 Mio. EUR (VJ: 756 Mio. EUR). Im Ausblick auf 2020 erwartet der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von rund 3-5 % sowie eine bereinigte EBIT-Umsatzrendite und eine bereinigte Umsatzrendite nach Steuern auf Vorjahresniveau. Mögliche Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf das Geschäft sind dem Management zufolge "noch nicht quantifizierbar und daher nicht in der Geschäftsprognose berücksichtigt".

Quelle: Guidants News

Die Beiersdorf-Aktie markierte am 05. September 2019 ein Allzeithoch bei 117,25 EUR. Anschließend fiel sie zügig auf die Unterstützungszone zwischen 103,25 und 102,00 EUR zurück. Diese Zone gab der Aktie mehrere Wochen und Monate Halt. Rallyversuche scheiterten aber immer wieder früh an der Widerstandszone zwischen 107,70 EUR und 108,05 EUR. Im Crash in der letzten Woche fiel der Wert unter diese Zone ab und setzte auf ein Tief bei 93,30 EUR zurück. Gestern erholte er sich etwas. Nach den aktuellen Zahlen notiert die Aktie allerdings beinahe unverändert und ist damit die schwächste im DAX.

Mittelfristig angeschlagen

Kurzfristig könnte sich die Beiersdorf-Aktie in Richtung 102,00 EUR erholen. Solange die Aktie allerdings unter 103,25 EUR notiert, sind die Aussichten auf mittelfristige Sicht eher eingetrübt. Ein Rückfall in Richtung 85,88/12 EUR ist durchaus möglich. Erst mit einer stabilen Rückkehr über 103,25 EUR würde sich das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Beiersdorf

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)