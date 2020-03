Beiersdorf schüttet eine unveränderte Dividende an die Aktionäre aus

Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf (ISIN: DE0005200000) wird seinen Aktionären eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen, wie Beiersdorf am Dienstag bei Vorlage der Jahresergebnisse berichtete. Beim derzeitigen Kursniveau von 96,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,73 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 29. April 2020 statt.

Der Konzernumsatz des DAX-Konzerns verbesserte sich im Geschäftsjahr 2019 organisch um 4,1 Prozent und nominal um 5,8 Prozent auf 7,65 Mrd. Euro. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern verbesserte sich um 5,1 Prozent auf 795 Mio. Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 3,26 Euro auf 3,42 Euro.

Beiersdorf erwartet für 2020 ein organisches Umsatzwachstum von rund 3-5 Prozent. Die bereinigte EBIT-Umsatzrendite und die bereinigte Umsatzrendite nach Steuern wird auf Vorjahresniveau erwartet.

Das Hamburger Unternehmen beschäftigt über 20.000 Mitarbeiter und ist für seine Kosmetikartikel Niveau, Eucerin, Labello und 8×4 sowie die Klebstofftochter Tesa bekannt.

Redaktion MyDividends.de