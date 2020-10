Beiersdorf verzeichnet kleines Umsatzplus - Ausblick präzisiert

Düsseldorf (Reuters) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat den Umsatzrückgang in der Corona-Krise stoppen können.

Der organische Umsatz sei im dritten Quartal um 0,2 Prozent gewachsen, teilte das Hamburger Dax-Unternehmen am Mittwoch mit. In der ersten Jahreshälfte war der organische Umsatz noch um 10,7 Prozent geschrumpft, nach neun Monaten ging er damit in Summe um 7,1 Prozent zurück. Für das Gesamtjahr präzisierte der Hersteller von Nivea und Tesa seine Prognose: Der Umsatzrückgang 2020 werde wohl auf dem Niveau der ersten neun Monate liegen. Die Ebit-Marge für den Konzern werde "signifikant" unter der des Vorjahres liegen, bei Tesa werde sie aber ungefähr auf Vorjahrsniveau erwartet.

Konkurrent Henkel war im dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, nachdem die Corona-Krise zuvor bei den Düsseldorfern für Rückgänge gesorgt hatte. Der Hersteller von Pritt, Persil und Schwarzkopf hatte von Juli bis September ein organisches Wachstum von 3,9 Prozent verzeichnet.