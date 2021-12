Belarus droht mit Sanktionen gegen Fluggesellschaften aus der EU

Moskau (Reuters) - Belarus droht im Fall von Sanktionen gegen die heimische Airline-Branche mit ähnlichen Maßnahmen gegen Fluggesellschaften aus der Europäischen Union (EU) und Großbritannien.

Zudem würden Importe bestimmter Güter aus Ländern verboten, die Strafmaßnahmen gegen Belarus umsetzten, erklärte das Außenministerium in Minsk am Montag. Um welche Waren es sich handelt, blieb zunächst offen. Die EU hatte als Reaktion auf die Flüchtlingskrise Sanktionen gegen Belarus verhängt und dabei unter anderem Fluggesellschaften ins Visier genommen, die Migranten nach Belarus bringen. Der staatlichen belarussischen Airline Belavia wurden bereits Landerechte entzogen.

Die EU wirft Belarus vor, Tausende Menschen aus dem Irak und anderen Ländern ins Land gelockt zu haben, um ihnen einen illegalen Weg in die EU zu bahnen. Die belarussischen Nachbarn Polen und Litauen versuchen dies mit Grenzbefestigungen und Großaufgeboten an Sicherheitskräften zu verhindern. Inzwischen sind wiederholt Flüchtlinge mit Flugzeugen in ihr Herkunftsland zurückgekehrt. So startete nach Angaben des Flughafens in Minsk am Samstag eine Maschine von Iraqi Airways mit 415 Erwachsenen und vier Kindern an Bord in Richtung Erbil im Norden des Irak.