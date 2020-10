Belarus reagiert auf EU-Sanktionen mit Einreiseverboten

Minsk (Reuters) - Nach der Einigung der Europäischen Union (EU) auf Sanktionen gegen Belarus reagiert das Land mit Vergeltungsmaßnahmen.

Das Außenministerium in Minsk erklärte am Freitag, es habe eine Liste mit Personen zusammengestellt, denen die Einreise nach Belarus untersagt werde. Die Liste werde nicht veröffentlicht. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich bei ihrem Sondergipfel in Brüssel kurz zuvor auf Sanktionen gegen rund 40 belarussische Offizielle verständigt, denen eine Beteiligung an Wahlfälschungen vorgeworfen wird. Der umstrittene Präsident Alexander Lukaschenko befinde sich nicht auf der Sanktionsliste, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel.