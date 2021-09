Belarus - Werden mit Russland auf Nato-Übung in Ukraine reagieren

Kiew/Moskau (Reuters) - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko droht mit einer gemeinsamen Reaktion mit seinem Verbündeten Russland auf Nato-Manöver in der benachbarten Ukraine.

Er warf den USA am Montag vor, unter dem Deckmantel von Ausbildungszentren Militärstützpunkte in der Ukraine zu errichten. "Es ist klar, dass wir darauf reagieren müssen." Er und der russische Präsident Wladimir Putin hätten über die Angelegenheit beraten und seien sich einig, "dass dort etwas unternommen werden sollte. Andernfalls werden wir morgen direkt an der Grenze zwischen Belarus und Russland eine inakzeptable Situation haben." Das russische Präsidialamt unterstrich, eine potenzielle Ausweitung militärischer Infrastruktur der Nato in der Ukraine wäre für Putin das Überschreiten einer roten Linie.

Details hinsichtlich der angekündigten Reaktion nannte Lukaschenko nicht. Die Ukraine ist kein Nato-Mitglied, hofft aber, dem Bündnis beitreten zu können. In der vergangenen Woche begannen in dem Land Militärübungen, an denen amerikanische und andere Nato-Truppen beteiligt sind. Zuvor hatten Russland und Belarus Großmanöver abgehalten, was den Westen alarmierte. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sind wegen einer ganzen Reihe von Streitpunkten seit Jahren angespannt. Gegen Belarus wiederum verhängten die Europäische Union, die USA und Großbritannien Sanktionen wegen Lukaschenkos hartem Vorgehen gegen Massenproteste nach der umstrittenen Wiederwahl des autoritär regierenden Machthabers im August 2020.

Die Europäische Union wirft Belarus zudem vor, aus Vergeltung für die Sanktionen überwiegend aus Afghanistan und Irak stammende Migranten dazu zu bewegen, in das benachbarte EU-Land Polen weiterzuziehen. Polen versucht dies zu verhindern und hat deswegen im Grenzgebiet einen Ausnahmezustand ausgerufen. Lukaschenko erklärte, sein Land habe die Migranten gut behandelt, ihnen Kleidung, Brennholz und Schals gegeben. "Aber im Winter würden sie erfrieren." An der Grenze herrsche eine humanitäre Katastrophe.