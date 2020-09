Belarussische Medien melden Festnahme von Kolesnikowa an ukrainischer Grenze

Moskau (Reuters) - Die vermisste belarussische Oppositionsführerin Maria Kolesnikowa ist nach belarussischen Angaben an der Grenze zur Ukraine festgenommen worden.

Sie habe am Dienstag in den frühen Morgenstunden versucht, die Grenze in einem Auto zu überqueren, berichtete das staatliche belarussische Fernsehen. Sie sei aus dem Fahrzeug entfernt worden. Zwei Verbündeten Kolesnikowas sei es allerdings gelungen, das Land zu verlassen. Ein Vertreter der belarussischen Grenzposten hatte zuvor erklärt, Kolesnikowa sei an der Grenze gesichtet worden, als sie eine Kontrolle passiert habe.

Am Montag hatten Medien berichtet, Kolesnikowa sei im Zentrum von Minsk von maskierten Männern verschleppt worden.