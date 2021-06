Belarussische Oppositionsführerin fordert starkes Signal von G-7-Staaten

Berlin (Reuters) - Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat die G-7-Staaten vor ihrem Gipfel zu einem starken Signal für die Unabhängigkeit ihres Landes aufgefordert.

"Unsere Unabhängigkeit steht nicht zum Verkauf", sagte sie der "Süddeutsche Zeitung" einem Vorabbericht zufolge. Es bestehe die Gefahr, dass Machthaber Alexander Lukaschenko "Belarus Stück für Stück an den Kreml verkauft". Tichanowskaja forderte eine massive Ausweitung der Sanktionen gegen das Regime Lukaschenkos. Am wirkungsvollsten seien Wirtschaftssanktionen gegen Sektoren, die besonders eng mit dem Regime verbunden seien. "Das Regime hat ein absolutes Monopol auf Stahl, Holz und petrochemische Produkte", sagte sie. Außerdem müssten sehr viel mehr Personen auf die Sanktionsliste gesetzt und von der Europäischen Union mit Einreiseverboten und Kontensperrungen belegt werden, forderte Tichanowskaja, laut Vorabbericht. Dies gelte für "Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Unternehmer, Leute aus der Nomenklatura". Mit Sanktionen belegt werden müssten auch "Journalisten des Propagandafernsehens, die Menschen vor der Kamera demütigen". In einem von der Bundesregierung als "unglaubwürdiges Geständnis-Interview" bezeichneten Film bekennt sich Protassewitsch unter Tränen dazu, unerlaubt Massenproteste gegen Lukaschenko organisiert zu haben. Seine eigene Kritik an dem Staatschef widerrief er.