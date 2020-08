Belarussische Polizei - Mehr als 2000 Festnahmen am Montag

Moskau (Reuters) - Die Polizei in Belarus hat nach eigenen Angaben bei den Protesten gegen das Wahlergebnis mehr als 2000 Personen festgenommen.

21 Sicherheitskräfte seien verletzt worden, fünf von ihnen hätten ins Krankenhaus gebracht werden müssen, teilte das Innenministerium in Minsk ergänzend am Dienstag mit. Die Proteste am Montag richteten sich gegen die Wiederwahl von Präsident Aleksander Lukaschenko, der nach offiziellen Angaben bei der Abstimmung am Sonntag 80 Prozent der Stimmen gewann. Die Opposition spricht von Betrug und beansprucht den Sieg für sich. Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat sich mitlerweile nach Litauen abgesetzt, was nach ihren Angaben freiwillig geschah.