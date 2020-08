Belarussischer Oppositioneller spricht von "produktiven Diskussionen" in Verhör

Minsk (Reuters) - Im Strafverfahren gegen den Koordinierungsrat der Opposition in Belarus haben staatliche Ermittler zwei führende Mitglieder verhört.

Der Oppositionspolitiker und Rechtsanwalt Maxim Snak sagte am Freitag nach seiner Vernehmung, es seien "produktive Diskussionen" gewesen und er sehe keinen Grund für eine Festnahme. "Wir haben unsere Erklärung gegeben, wir werden weiterarbeiten." Zuvor waren Snak und der Oppositionspolitiker Sergej Dylewski bei ihrer Ankunft am Sitz des staatlichen Untersuchungskomitees von Dutzenden Anhängern begleitet worden.

Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August demonstrieren in Belarus Zehntausende Menschen gegen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko. Die Opposition spricht von Wahlbetrug. Die Sicherheitsbehörden gehen mit harter Hand gegen die Demonstranten vor. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Umsturzvorwürfen gegen den Koordinierungsrat der Opposition, in dem sich Lukaschenko-Gegner zusammengeschlossen haben. Unter den Mitgliedern ist auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch. Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja unterstützt den Rat aus dem Exil in Litauen.