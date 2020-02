Belden kündigt konstante Dividende an

Der amerikanische Technologiekonzern Belden Inc. (ISIN: US0774541066, NYSE: BDC) wird am 7. April 2020 eine Quartalsdividende von 5 US-Cents je Aktie ausschütten (Record date ist der 13. März 2020), wie am Mittwoch berichtet wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 51,52 US-Dollar (Stand: 12. Februar 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,39 Prozent. Belden ist 1902 gegründet worden und hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Lösungen für die industrielle und kommerzielle Datenübertragung spezialisiert. Das Produktportfolio für Signalübertragungslösungen umfasst Datenkabel, Steckverbinder, E/A-Module und Netzwerkkomponenten. Das Unternehmen beschäftigt über 8.500 Mitarbeiter. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erwirtschaftete Belden einen Umsatz von 549,69 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 552,05 Mio. US-Dollar), wie am 4. Februar 2020 berichtet wurde. Die Aktie des Unternehmens ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 6,47 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,3 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de