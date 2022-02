Belgien will Waffen und Heizöl an die Ukraine liefern

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Belgien will die Ukraine angesichts des russischen Angriffs mit Waffen und Heizöl unterstützen. "Die Ukraine hat Belgien um große Mengen an Treibstoff gebeten, um ihre Truppen zu versorgen", schrieb Belgiens Premierminister Alexander de Croo am Samstag auf Twitter. Man werde 3800 Tonnen Heizöl liefern. "Belgien wird außerdem 2000 Maschinengewehre an die ukrainische Armee liefern", schrieb er weiter. Darüber hinaus werde Belgien 300 Soldaten nach Rumänien entsenden./mjm/DP/stk