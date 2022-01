Belkin als Preisträger des CES 2022 Innovation Awards benannt

Belkin gab heute bekannt, dass das Unternehmen für seine SOUNDFORM™ Immerse Noise Cancelling Earbuds und seine magnetische Telefonhalterung mit Gesichtserkennung zum CES® 2022 Innovation Awards Honoree ernannt wurde. Bei der diesjährigen Verleihung der CES-Innovationspreise gab es eine Rekordzahl von über 1800 Einreichungen. Die Ankündigung erfolgte im Vorfeld der CES 2022, der einflussreichsten Technologiemesse der Welt, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas, NV, physisch und digital stattfindet.

Das CES Innovation Awards-Programm im Besitz und produziert von der Consumer Technology Association (CTA)® ist ein renommierter internationaler Wettbewerb, bei dem jedes Jahr herausragendes Design und Engineering in 27 Technologieproduktkategorien ausgezeichnet werden. Eine hochkarätige Jury aus Branchenexperten, darunter Medienvertreter, Designer, Ingenieure und andere, bewertete die Einreichungen nach den Kriterien Innovation, Technik und Funktionalität, Ästhetik und Design.

Belkin SOUNDFORM™ Immerse Noise Cancelling-Earbuds

Die SOUNDFORM Immerse Noise Cancelling Earbuds sind die Top-Audiolösung von Belkin mit Hybrid ANC (Active Noise Cancellation), Multipoint-Technologie, dynamischen 12-mm-Treibern, aptX HD, 8 Stunden Ladezeit pro Ohrhörer (36 Stunden Gesamtakkulaufzeit), anpassbaren EQ-Klangeinstellungen und Geräteortungsfunktionen mit Apple Find My und über die brandneue SOUNDFORM-App. Sie sind für echte Audiophile konzipiert, die eine funktionsreiche Lösung und ein erstklassiges Hörerlebnis schätzen. Die SOUNDFORM Immerse Earbuds gesellen sich zum Rest des SOUNDFORM True Wireless Portfolios von Belkin, darunter Freedom, Rise und Move. Sie werden im 2. Quartal 2022 auf den Markt kommen.

Belkin Magnetische Telefonhalterung mit Gesichtserkennung

Die Magnetische Telefonhalterung mit Gesichtserkennung wurde entwickelt, um iPhone 12- und iPhone 13-Nutzern ein bequemes und praktisches Hilfsmittel für die Erstellung von Inhalten zu bieten. Die Halterung rastet magnetisch an den iPhone 12- und iPhone 13-Modellen ein und lässt sich einfach mit einer Hand anbringen, sodass sie jedes Mal perfekt ausgerichtet ist. Die Face Tracking Mount by Belkin App für iOS erkennt eine Gesichtsform innerhalb des Rahmens, um das Gesicht des Benutzers während der Aufnahme von Inhalten zu verfolgen und stellt eine Verbindung zu Social-Media-Konten her, um ein einfaches und synchronisiertes Hochladen zu ermöglichen. Der auf Kompatibilität und Nützlichkeit ausgelegte Ständer ist mit den offiziellen MagSafe-Gehäusen kompatibel und bietet die Möglichkeit, den Ständer manuell in einem Winkel von -15 bis 30 Grad zu verstellen, während er sicher befestigt bleibt. Weitere Informationen über die magnetische Telefonhalterung mit Gesichtserkennung finden Sie hier.

Die mit den CES 2022 Innovation Awards ausgezeichneten Produkte, einschließlich Produktbeschreibungen und Fotos, finden Sie unter CES.tech/innovation.

Die CES 2022, die von der CTA veranstaltet und produziert wird, ist die globale Bühne für Innovation und wird die Tech-Branche persönlich und digital zusammenbringen und dem globalen Publikum Zugang zu großen Marken und Start-ups sowie zu den einflussreichsten Führungskräften und Vertretern der Branche bieten. Besuchen Sie CES.tech für alle Updates zur CES 2022, einschließlich Gesundheitsprotokolle und Anmeldung.

Über Belkin

Belkin ist ein führender Anbieter von Zubehör für die Bereiche Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität, Audio und Smart Home für eine breite Palette von Unterhaltungselektronik und Unternehmensumgebungen. Belkin wird in Südkalifornien entwickelt und in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt verkauft. Das Unternehmen stellt Produkte her, die Menschen durch Technologie unterstützen, sei es zu Hause, bei der Arbeit oder bei einem neuen Abenteuer. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology, um seinen globalen Einfluss zu verstärken, und bleibt für immer von den Menschen und dem Planeten, auf dem wir leben, inspiriert.

