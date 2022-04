Benettons wollen Infrastruktur-Holding ganz schlucken

Mailand (Reuters) - Die italienische Milliardärsfamilie Benetton will im Ringen um die Zukunft der Infrastruktur-Holding Atlantia Fakten schaffen und eine Übernahme durch zwei Finanzinvestoren vereiteln.

Zusammen mit dem US-Finanzinvestor Blackstone legte der Eigentümer des Modeimperiums am Donnerstag ein 12,7 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für die restlichen Anteile an Atlantia vor, die unter anderem Mautstraßen und Flughäfen in Südeuropa und in Lateinamerika betreibt. Sie wollen damit den Infrastruktur-Investoren GIP und Brookfield zuvorkommen, die die Fühler nach Atlantia ausgestreckt und sich dabei mit dem spanischen Baulöwen Florentino Perez zusammengetan haben. Perez' Baukonzern ACS ist ebenso wie Atlantia an Deutschlands größtem Bauunternehmen Hochtief beteiligt.

Die Benettons, die bereits 33,1 Prozent an Atlantia halten, und Blackstone bieten 23 Euro für die restlichen Aktien, um das Unternehmen anschließend von der Börse zu nehmen. Insgesamt wird Atlantia damit an der Börse mit fast 19 Milliarden Euro bewertet, einschließlich Schulden ist das Unternehmen rund 58 Milliarden wert. Spekulationen um einen Bieterwettkampf hatten die Atlantia-Aktien in den vergangenen zehn Tagen bereits um 20 Prozent nach oben schießen lassen. Am Donnerstag eröffneten sie an der Mailänder Börse mit 23,01 Euro weitere fünf Prozent fester.

Die Benettons reagieren mit dem Übernahmeangebot auf den Vorstoß von Global Infrastructure Partners (GIP) und der kanadischen Brookfield. Die Infrastruktur-Investoren waren auf die Familie zugegangen, um ihr Atlantia abzukaufen, waren dort aber abgeblitzt. Ein konkretes Angebot des Konsortiums liegt bisher nicht vor. GIP und Brookfield wollen nach einer Übernahme die Autobahnmaut-Konzessionen von Atlantia - etwa in Frankreich, Spanien und Südamerika - an ACS weiterreichen. Neben Mautstraßen gehören dem italienischen Infrastruktur-Konzern auch Flughäfen in Rom und Südfrankreich.

Perez, der auch als Präsident und Mäzen des Fußballklubs Real Madrid bekannt ist, könnte damit sein Imperium neu ordnen. Den spanischen Autobahnbetreiber Abertis halten ACS (30 Prozent) und Atlantia (50 Prozent plus eine Aktie) seit 2017 gemeinsam, Hochtief ist mit 20 Prozent an ihm beteiligt. An Hochtief hält ACS mit 50,4 Prozent die Mehrheit, Atlantia ist an dem Essener Konzern mit 16 Prozent beteiligt. Die Italiener hatten bereits signalisiert, dort aussteigen zu wollen. Hochtief wiederum ist gerade dabei, die australische Tochter Cimic ganz zu schlucken und damit die Konzernstruktur zu vereinfachen.

WEITERE ÜBERNAHMEN IM BLICK

Letztlich soll die Familie 65 Prozent an Atlantia halten, Blackstone 35 Prozent. Die italienische Bankenstiftung CRT hat bereits zugesagt, Benetton ihre 4,5 Prozent anzudienen. Beide Bieter unterstützten voll die langfristige Strategie von Atlantia und seien bereit, Möglichkeiten für weitere Zukäufe im Infrastruktur- und Mobilitäts-Umfeld zu finanzieren.

Dabei winkt Atlantia bald ein Geldsegen von acht Milliarden Euro vom Staat. Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua 2018 mit 43 Todesopfern hatte die Regierung in Rom Atlantia gedrängt, ihre Beteiligung am größten Mautstraßen-Betreiber des Landes, Autostrade per l'Italia, an ein Konsortium um die Staatsbank CDP zu verkaufen. Mit dem Geld will sich Atlantia verstärkt auf Infrastruktur-Technologie ausrichten, etwa zur Maut-Erhebung und -Abrechnung. Anfang dieses Jahres hatten die Italiener dazu die Straßenverkehrs-Sparte Yunex Traffic von Siemens für 950 Millionen Euro gekauft.