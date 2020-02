Beobachter - Syrische Regierungstruppen nehmen Teil von Idlib ein

Beirut (Reuters) - Syrische Regierungstruppen haben Beobachtern zufolge einen Teil der Rebellenprovinz Idlib unter ihre Kontrolle gebracht.

Die von Russland unterstützten Truppen hätten in den vergangenen Tagen etwa 60 Ortschaften im Süden Idlibs und der Nachbar-Provinz Hama eingenommen, berichtete die oppositionelle Syrische Beobachterstation für Menschenrechte am Donnerstag.

Die Türkei hatte am Mittwoch angekündigt, in den kommenden Tagen syrische Truppen in Idlib anzugreifen. Die Regierung in Ankara verhandelt seit Wochen erfolglos mit Russland über ein Ende der Offensive syrischer Truppen gegen die letzte Rebellenhochburg in dem Land. 2017 hatten Russland, die Türkei und der Iran eine Deeskalationszone in der Region vereinbart. Die Türkei gruppierte ihre Beobachtungsposten um diese Zone. Inzwischen liegen mehrere Posten hinter der Frontlinie auf dem von syrischen Soldaten eroberten Gebiet.

Während Russland den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützt, hat sich die Türkei mit bestimmten Rebellengruppen verbündet und Militär in das Nachbarland verlegt. Wegen der Kämpfe sind nach UN-Angaben knapp eine Million Menschen auf der Flucht.