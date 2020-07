Beratungen beim EU-Gipfel unterbrochen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Beratungen der 27 EU-Staaten beim Gipfel in Brüssel sind am frühen Freitagabend für etwa zwei Stunden unterbrochen worden. In der Zeit wolle EU-Ratschef Charles Michel mit Teilnehmern in kleineren Formaten sprechen, teilte Michels Sprecher Barend Leyts auf Twitter mit. Beim Abendessen gegen 20.00 Uhr sollten die Gespräche dann in großer Runde fortgesetzt werden.

Verhandelt wird über einen schuldenfinanzierten Corona-Aufbauplan im Umfang von 750 Milliarden Euro und den nächsten siebenjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union im Volumen von mehr als 1000 Milliarden. Etliche Punkte sind sehr umstritten, darunter die Summen, die Bedingungen für Hilfsgelder und die Frage, ob kreditfinanzierte Gelder als Zuschüsse an Krisenstaaten gehen sollen./vsr/DP/eas