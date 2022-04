Berenberg belässt Allianz SE auf 'Buy' - Ziel 269 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 269 Euro belassen. Seit Dezember 2020 sei der risikofreie Zinssatz, der zur Diskontierung von Lebensversicherungsverbindlichkeiten verwendet werde, um 174 Basispunkte gestiegen und habe damit fast wieder das Niveau von 2014 erreicht, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das sei vor allem für Allianz Leben und den Mutterkonzern Allianz, HDI Leben und die Mutter Talanx sowie Ergo Leben und deren Mutter Munich Re positiv. Denn so stünden den Versicherern mehr Barmittel für höhere Dividenden sowie Aktienrückkäufe zur Verfügung./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

