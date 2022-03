Berenberg belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 845 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 845 Euro belassen. Die Engpässe im Halbleiterbereich dürften bis ins Jahr 2023 fortdauern, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Unter den großen Chipherstellern und Industrieausrüstern empfiehlt sie unter anderem ASML und Infineon. Die Kundennachfrage in der Chipindustrie dürfte vorerst weiter stark bleiben. Die Lagerbestände dürften sich stabilisieren, aber nicht signifikant steigen. Zudem seien weitere Kapazitätserweiterungen geplant./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 06:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

