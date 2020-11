Berenberg belässt Astrazeneca auf 'Buy' - Ziel 105 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca angesichts Aussagen zur Effektivität eines Coronavirus-Impfstoffs auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Pence belassen. Eine Effektivität von 70 Prozent sei solide und unterstütze eine Zulassung, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Interessanterweise habe ein Dosierungsschema mit einer nur halben Erstdosis eine 90-prozentige Wirksamkeit gezeigt, was Fragen aufwerfe. AstraZeneca werde aber die globalen Impfstoff-Kapazitäten deutlich erhöhen. Das Unternehmen sehe sich in guter Stellung, um die Menschheit zu einem attraktiven Preis mit einem wirksamen Impfstoff zu versorgen, der leicht zu transportieren und zu lagern sei./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 10:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.