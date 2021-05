Berenberg belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 74 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer angesichts einer weiteren Verzögerung beim geplanten US-Glyphosat-Vergleich auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Ansicht von Bayer über einen fairen Vergleich, der ein angemessenes Maß an Schutz vor künftigen Fällen dieser Art biete, scheine unvereinbar mit den Erwartungen des Richters Chhabria zu sein, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurz gesagt, Bayer muss mehr zahlen und bekommt weniger dafür./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 15:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

