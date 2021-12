Berenberg belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 79 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach einer hausinternen Veranstaltung mit dem Konzernchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Industrierecycler sei nach wie vor auf dem besten Weg zu seinen Prognosen, womit er ein Rekordjahr abrunden würde, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Befesa-Lenker Javier Molina Montes sei zuversichtlich, dass eine Entscheidung über die Inbetriebnahme der ersten Recyclinganlage für Stahlstaub im zweiten Halbjahr 2022 getroffen werde./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 10:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

