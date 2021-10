Berenberg belässt Beiersdorf auf 'Buy' - Ziel 114 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der jüngste Kursrückschlag biete eine gute Einstiegschance, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die covidbedingten Probleme in Hainan und das ungünstige Wetter im August seien vorübergehende Belastungsfaktoren./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

